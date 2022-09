Alla Feltrinelli Matteo Melchiorre presenta il suo romanzo "Il Duca"

Giovedì 22 settembre alle 18, alla libreria La Feltrinelli di Verona, incontro con Matteo Melchiorre che presenta Il Duca. Interviene il professor Federico Barbierato.

Il Duca, edito da Einaudi e scritto da Matteo Melchiorre, è un romanzo classico eppure nuovo, epico e al contempo intriso filosofia e politica. Un racconto intenso che invita a riflettere sulla libertà delle scelte e la forza irresistibile del passato.

L'ultimo erede di una dinastia decaduta, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella villa da sempre appartenuta alla sua famiglia. La tenuta giganteggia su Vallorgàna, un piccolo e isolato paese di montagna. Il mondo intorno, il mondo di oggi, nel quale le nobili dinastie non importano piú a nessuno, sembra distante. L’ultimo dei Cimamonte è un giovane uomo solitario che in paese chiamano scherzosamente «il Duca». Sospeso tra l’incredibile potere del luogo, il carico dei lavori manuali e le vecchie carte di famiglia si ritrova via via in una quiete paradossale, dorata, fuori dal tempo. Finché un giorno bussa alla sua porta Nelso, appena sceso dalla montagna. È lui a portargli la notizia: nei boschi della Val Fonda gli stanno rubando seicento quintali di legname. Inaspettatamente, risvegliato dalla smania del possesso, il sangue dei Cimamonte prende a ribollire.

Matteo Melchiorre ha costruito una storia tesissima ed epica sulla furia del potere, le leggi della natura e la libertà individuale. Un congegno narrativo dal quale è impossibile staccarsi perché alla fine il modo giusto per liberarsi del passato non è dimenticarlo, ma conoscerlo.