L'ex chitarrista di Ligabue e dei Litfiba Fede Poggipollini live a Villafranca

Suonerà all'Esoteric Theatre di Villafranca di Verona, domenica 20 febbraio 2022, il chitarrista e cantante Fede Poggipollini. Lo spettacolo, un vero festival di musicisti, inizierà alle ore 18 mentre verso le 20 sarà il momento del musicista noto anche per la collaborazione con Ligabue, senza dimenticare prima del rocker con i Litfiba. L'evento è organizzato dalla Villa del bene in collaborazione con Anthill Booking, Django Concerti e Epa Sound.

Prima di lui sul palco: Distinto (Verona), Gheri (Toscana), Lapolveriera (Verona) e Vincenzo Greco (Milano). Presenterà, come di consueto, Fabio Ricci. Riprende dopo la piccola pausa estiva la programmazione musicale di #rockinvilla, vero e proprio festival che solitamente si tiene con cadenza mensile alla Villa del Bene di Dolcè – Volargne. Essendoci degli impedimenti normativi temporanei, la si è portata a Villafranca, sempre nell'ottica di sostenere musica e musicisti, regalando giornate di grande valore.

Fede Poggipollini

Federico Poggipollini nasce il 26 marzo 1968 a Bologna, città in cui attualmente vive. La sua carriera musicale inizia all’età di 8 anni quando comincia a suonare il pianoforte per volere della madre. A 11 anni si ribella alla disciplina classica e prende in braccio il basso. Da lì iniziano varie collaborazioni con band locali bolognesi: i Tribal Noise e i Radio City con cui incide nell’88 l’album “Sobborghi”. All’età di 16 anni, approfittando dell’uscita del chitarrista dei Radio City, inizia a suonare la chitarra che, da quel momento, diventa il suo primo strumento. Da li tra Litfiba e Ligabue la storia è molto nota. Il 22 maggio 2020 è uscito primo singolo del suo ultimi disco, “Canzoni rubate”, “Il chiodo”, cover degli Skiantos seguito a luglio da “Monna Lisa” (Ivan Graziani) con il feauturing di Cimini, “Trappole” con l’autore del brano, Eugenio Finardi, “Città in fiamme” e a gennaio 2021 “Varietà”, affiancato da Gianni Morandi anche nel video girato all’interno delle mura de Covo storico live club di Bologna.

Gli open

Prima di Fede si esibiranno 4 artisti molto diversi e altrettanto interessanti. I Distinto sono una giovane e talentuosa band rock che alterna molti generi nelle proprie esibizioni. Non meno interessante la profondità de Lepolveriera, eredi della tradizione cantautorale italiana. Come i Nomadi per intenderci, capaci di cantare di sociale e di amore con la stessa intensità. Gheri è la quota rock blues, con un timbro che non si dimentica vi prende per mano e vi porta a spasso per il sud degli Stati Uniti. Da Milano porta le sue storie Vincenzo Greco, cantore quasi cantastorie in una miscela di vari colori musicali.

Informazioni e contatti

Prenotazioni: 3475265629 - ingresso euro 10 contributo di partecipazione riservato ai soci ed ai nuovi soci.