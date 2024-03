Al Teatro Camploy di Verona Federico Mecozzi presenta il suo secondo album da solista

Il talentuoso violinista e compositore Federico Mecozzi, noto per la sua lunga collaborazione con Ludovico Einaudi, si esibirà a Verona il prossimo 3 maggio 2024, alle ore 21, sul palco del Teatro Camploy. Il concerto sarà l'occasione ideale per presentare il suo secondo album da solista, intitolato "Inwards".

Da oltre tredici anni Federico Mecozzi sta affascinando il suo pubblico con straordinarie performance e la sua abilità nel trasportare gli ascoltatori in un viaggio musicale inimitabile. Questo nuovo live, promosso in collaborazione con International Music and Arts, promette di essere davvero un'esperienza fantastica.

"Inwards", il secondo album solista di Mecozzi, vede il violino come protagonista indiscusso, intrecciando coinvolgenti melodie che catturano gli ascoltatori sin dalle prime note. Mecozzi dimostra una volta di più la sua versatilità e la capacità di esplorare territori musicali inediti con grande originalità ed intensa profondità.

Accanto a Mecozzi, saliranno sul palco del Teatro Camploy altri tre talentuosi musicisti, ovvero Veronica Conti al violoncello, Stefano Zambardino al pianoforte, tastiere e fisarmonica e, infine, Massimo Marches alle chitarre ed elettronica. Insieme, questi artisti porteranno in scena un'eclettica miscela di sonorità che spaziano dalla musica classica contemporanea al folk, dall'elettronica alla world music.

I biglietti per questo straordinario concerto sono già in vendita su Ticketone e presso le prevendite abituali.

Verona Teatro Camploy / foto d'archivio ufficio stampa Comune di Verona