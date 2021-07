Federico Buffa al Villafranca Festival racconta l'incontro tra Fabrizio De André e Gigi Riva

Federico Buffa, il più importante storyteller sportivo italiano, torna in teatro con una nuova produzione International Music and Arts per la stagione 2021/2022: “Amici Fragili”, uno spettacolo-racconto incentrato sullo storico unico incontro tra Fabrizio De André e Gigi Riva. Buffa sarà sul palco del castello scaligero di Villafranca di Verona il 25 luglio 2021 insieme a due consolidati collaboratori, ovvero Marco Caronna (chitarre, voci, percussioni) e Alessandro Nidi (pianoforte, tastiere). Con uno speciale cameo di Paolo Fresu, che omaggia lo spettacolo con la sua versione del brano sardo No potho reposare. I testi di Amici Fragili sono di Federico Buffa e Marco Caronna.

È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe poi vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio de André. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi…

