"Favole da incubo", Roberta Bruzzone al Teatro Romano

Roberta Bruzzone sarà a Verona al Teatro Romano martedì 9 luglio alle ore 21, nella conferenza teatrale “Favole da incubo” per un “Viaggio nella manipolazione affettiva mortale”. A teatro per cambiare la cultura di genere; uno spettacolo fatto di storie e di suggestioni, ma anche di puntuali e scientifiche valutazioni di comportamenti di manipolazione affettiva e di narcisismo che portano, a volte, troppo spesso, ad uccidere le donne in quanto tali. Questo è “Favole da Incubo”, il viaggio nella manipolazione affettiva, che la nota criminologa e psicologa forense farà a teatro. Il titolo riprende quello di un importante libro, uscito nel 2020, scritto a quattro mani con Emanuela Valente che raccoglieva storie di violenza e morte.

«Favole da incubo intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, che ci spingono ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. – spiega Roberta Bruzzone – Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per fermare l’escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per tutte alla violenza sulle donne».

Evento organizzato da Eventi Verona Srl in collaborazione con Artespettacolo Srl Biglietti in vendita su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita abituali.

Roberta Bruzzone al Teatro Romano / Locandina Eventi Verona Srl