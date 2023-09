All Teatro Stimate "Favole al telefono"

Ma dove saranno finite le storie piene di fantasia che il ragionier Bianchi, era solito raccontare al telefono alla sua bimba ogni sera prima che questa si addormentasse? Che fine hanno fatto le dolcissime strade di cioccolato? I saporitissimi palazzi di gelato? Forse sono rimaste intrappolate proprio in quel telefono abbandonato che qualcuno ha lasciato davanti alla porta dei nostri amici Aggiustatelefoni.

Fondazione Aida presenta la nuova versione di Favole al telefono una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia, che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodati inserendole all'interno di una trama completamente originale in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora. Storie, quelle di Rodari, che non conoscono il passare del tempo, che conservano immutate le doti originali di eleganza, ironia e freschezza che da sempre costituiscono i punti di forza di quella inesauribile capacita? di invenzione che sapeva coniugare con la puntuale, seria e civile osservazione della realtà contemporanea.

Storie che in Favole al telefono torneranno a prendere vita sulla scena in un vero e proprio carosello musicale sotto forma di canzoni, racconti, filastrocche e piccoli numeri di varietà. L'adattamento teatrale e la regia sono firmati da Pino Costalunga, autore esperto di letteratura per l'infanzia, gli interpreti sono Matteo Fresch e Alice Canovi nelle vesti di due strani e improbabili, ma simpaticissimi Aggiustatelefoni Le musiche, tutte originali, sono state composte dal Maestro Valentino Corvino.

L'evento è inserito nel cartellone di Famiglie a teatro 2023-24, rassegna organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Arteven e Fondazione Banca Popolare di Verona. Si ringrazia Tecres Spa per il supporto all’iniziativa attraverso Art Bonus.

Foto ufficio stampa Fondazione Aida