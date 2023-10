"Favole al telefono", una fiaba in musica al Teatro Dim

Fondazione Aida presenta la nuova versione di Favole al telefono una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia. Le fiabe e le filastrocche dello scrittore poeta e pedagogista Gianni Rodari, raccontate e musicate in una storia originale adatta a lasciare il segno ai bambini di oggi e a far vibrare le corde del cuore di quelli che lo sono stati in passato.

L’evento è inserito nel cartellone di Famiglie a teatro 2023-24, rassegna organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Castelnuovo del Garda, MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto.

Spettacolo per famiglie adatto ai bambini dai 6 anni.

Info: www.fondazioneaida.it

Tel. 0458001471 – teatrodim@fondazioneaida.it

Biglietti:

intero 6 euro

ridotto 5 euro (da 3 a 12 anni compresi, over 65, residenti di Castelnuovo del G. e accompagnatori disabili)

Come acquistare: presso la biglietteria del teatro ogni mercoledì dalle ore 17. alle ore 19, nelle giornate di spettacolo un’ora prima dell’inizio, online: www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5619.

Foto ufficio stampa Fondazione Aida