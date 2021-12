"Fattoria di pace" a Oppeano con Emergency

I volontari del gruppo Emergency di Verona, in collaborazione con Fattoria Margherita/ Cooperativa La Mano 2 di Oppeano, ospiteranno sabato 18 dicembre 2021, in via Lino Lovo, 31 una giornata aperta alla cittadinanza per conoscere i progetti di Emergency in Afghanistan.

Dalle ore 10 sarà allestita una mostra fotografica che racconta gli ospedali afghani dell’associazione, gli oltre vent’anni di esperienza a Kabul, a Lashkar Gah e nella valle del Panshir, le vittime di una guerra infinita, la devastazione portata avanti da decenni di conflitti armati. Sarà inoltre possibile immergersi nei progetti raccontati grazie all’esperienza a 360° dei visori multimediali.

Alle ore 17 è prevista un’attività per le famiglie adatta a tutte le età, in cui i partecipanti potranno toccare con mano realtà diverse da quella a cui sono abituati.

Alle ore 18 avrà luogo una breve conferenza durante la quale i volontari veronesi racconteranno l’attualità dei progetti di Emergency in Afghanistan, oltre all’attività di del gruppo sul territorio di Verona.

Infine alle 18.45 sarà proiettato il documentario “UN OSPEDALE IN GUERRA” di Nico Piro. «In questo documentario autoprodotto a budget zero racconta quelle guerre dimenticate viste dalle corsie di un ospedale nel centro della città di Kabul, dal punto di vista delle vittime e degli operatori sanitari che incessantemente cercano di aiutarle».

Tutte le iniziative della giornata saranno ad ingresso libero (previa presentazione di green pass valido) e organizzate in conformità con le norme anticontagio vigenti.

Web: https://emergencyverona.wordpress.com/.