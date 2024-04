Fatoumata Diawara in concerto a Verona presenta il suo nuovo album "London Ko"

Fatoumata Diawara in concerto a Verona presenterà sul palco del Teatro Romano il suo nuovo album "London Ko" il 6 luglio 2024. Un viaggio in Africa, per conoscere le radici mandinka dell’artista con influenze afrobeat, jazz, pop, elettroniche e hip hop. Un’artista tra le voci più intense nel panorama internazionale della world music, che continua a reinventare la musica africana tradizionale. Cantautrice, chitarrista e attrice originaria del Mali, con due nomination ai Grammy, Fatoumata Diawara presenterà al Teatro Romano anche il suo nuovo attesissimo album “London Ko”.

Nel nuovo lavoro discografico, l’artista africana unisce le forze con Damon Albarn (Gorillaz, Blur), che co-produce alcuni brani dell’album e si esibisce con lei nel primo singolo di lancio dell’album, “Nsera”, uscito con il plauso della critica di Pitchfork, Stereogum, okayafrica, WNYC, il podcast Object of Sound e altri ancora. Spiega Fatoumata Diawara: «Per me “London Ko” significa aprire la mente. Rappresenta anche il legame di Damon Albarn con la musica maliana».

Il titolo si riferisce a un continente immaginario che unisce l’Africa e l’Europa. Pur mantenendo le tradizioni, la musica di Fatoumata Diawara offre una visione profetica di ciò che l’Africa può fare. L’artista inventa uno spazio e un tempo alternativi in cui è possibile diventare padroni del proprio destino.

L’evento è organizzato da EVENTI VERONA, in collaborazione con Zen Production, Veneto Jazz e Musicalista.

Fatoumata Diawara - Captura de pantalla / foto via ufficio stampa Estate Teatrale Veronese