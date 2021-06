Fashion marketing comunicazione digitale e interpersonale per le imprese della moda

Confartigianato Imprese Verona, con il contributo di EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) e in collaborazione con VdV - Venezia da Vivere, propone un incontro informativo di approfondimento professionale, in presenza, dedicato alla comunicazione digitale. L'obiettivo è quello di avviare o perfezionare processi di promozione e marketing della propria attività attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei canali social, utili anche per migliorare la comunicazione interpersonale e la gestione del cliente.

L'appuntamento è in programma DOMENICA 4 LUGLIO 2021 ore 19.45 all'Hotel Veronesi La Torre Via Monte Baldo, 22 - Dossobuono (Verona).

Il programma

Ore 19.45

Registrazioni Buffet/aperitivo di benvenuto



Ore 20.30

Inizio lavori e saluti istituzionali

Tommaso Tedesco - Presidente Confartigianato Moda Verona

Roberto Iraci Sareri - Presidente Confartigianato Imprese Verona

Intervento:

EBAV e Sani.In.Veneto: opportunità a disposizione delle imprese

Michele Piccoli – Confartigianato Imprese Verona

La comunicazione digitale ed interpersonale

Lorenzo Cinotti - Art Director Venezia da Vivere

Laura Scarpa - Direttore Editoriale Venezia da Vivere

Settimo Cannatella - Marketing Director Venezia da Vivere

Ore 23

Dibattito/domande e fine lavori

CAFFE’ DI SALUTO

Modera: Valeria Bosco - Segretario Confartigianato Imprese Verona

Informazioni e contatti

Partecipazione gratuita con necessità' di registrazione. Per partecipare, copia ed incolla questo link qui sotto

https://tiny.cc/35m2uz. Oppure chiama il numero di telefono 045 9211555 o scrivi all'indirizzo mail michele.piccoli@confartigianato.verona.it.

