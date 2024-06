"Il fascino della natura selvaggia: gufi, allocchi e civette in Lessinia"

20 euro adulti - 17 euro per soci AIGAE

Prezzo 20 euro adulti - 17 euro per soci AIGAE

Scopri il fascino misterioso dei rapaci notturni con un'escursione guidata nella suggestiva Lessinia! Unisciti a Francesco Segneghi, esperto guida naturalistica, per un'avventura unica alla scoperta di gufi, allocchi e civette. Prima dell'escursione, Francesco terrà una presentazione sul mondo affascinante di questi predatori notturni nel cuore della struttura di Maso Verde (Contrada Maso di Sotto 8 - 37028 Roveré Veronese). A seguire faremo una breve passeggiata fino ad arrivare in un bosco di faggio da dove lanceremo dei richiami per provare ad attirare questi splendidi volatili notturni. Partecipa e lasciati incantare dalla bellezza selvaggia della natura notturna della Lessinia!

IL FASCINO DELLA NATURA SELVAGGI: GUFI ALLOCCHI E CIVETTE IN LESSINIA, MASO VERDE – 14 GIUGNO 2024.

Qualche informazione della serata:

Ore 19.30 ritrovo a Maso Verde (ampio parcheggio gratuito)

Apericena con prodotti locali

Dalle 20.30 alle 21.30 spiegazioni sul tema della serata

Dalle 21.30 alle 23.00 uscita serale e richiami a uccelli notturni

Cosa portare per l’uscita:

L’utilizzo di scarpe da trekking o scarpe sportive, nonché di tutto l'equipaggiamento personale (indumenti caldi, snack a piacere e borraccia di almeno 1l di capacità, per le pause), meglio avere sempre una giacca antivento/antipioggia.

Torcia frontale/torcia a mano

Coperta per stendersi nel bosco o sul prato (è fondamentale rimanere il più fermi possibile durante l’ascolto!!)

Numero minimo di partecipanti: 10. In caso di maltempo non verrà effettuata l’escursione. Richieste di informazioni e preiscrizioni vanno inviate entro le 18.00 del giorno precedente l’uscita a