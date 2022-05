"Fantine. Quando dal Caos nacque l’Amore" presso il Teatro Fucina Machiavelli 

Sabato 14 maggio alle 21, in via Madonna del Terraglio 10, Fucina Culturale Machiavelli presenta una straordinaria rivisitazione del personaggio di Fantine del romanzo “I Miserabili” di Victor Hugo, realizzata dalla giovane ma già molto premiata compagnia Servomuto Teatro.

Un cupo agglomerato di palazzoni ad alveare da regime sovietico e case popolari fa da sfondo alla storia di una Fantine contemporanea. È rappresentata nell’attimo prima di morire, che giace incinta su un letto di ospedale; come se fosse sospesa in un coma, o in un luogo dell’anima, rivede tutta la sua vita, tutto ciò che l’ha condotta lì, nel tentativo di definire il senso della propria esistenza.

Così Fantine inizia a raccontare la sua storia: la vita nella casa popolare, la storia dei suoi genitori, la Mamma fuggita in Belize e il Papà che ha smesso di parlare. Racconta il luogo in cui vive, i panorami disperanti, le persone che vi abitano e vi si rispecchiano. Racconta l’abbandono e l’assenza di esempi positivi, la difficoltà e allo stesso tempo l’importanza di scegliere. Racconta l’amore, unica possibilità – in tanta ignoranza e miseria – di cambiare il destino, di contenere la mancanza di controllo che l’uomo ha sulla propria esistenza.

Il talento dell’attrice Sara Drago, riesce a rendere questo monologo – a tratti tragico a tratti comico- un racconto corale, modulando intorno alla vicenda della protagonista, tutti i piccoli e grandi drammi delle vite che le scorrono a fianco. Con questo spettacolo ha vinto il premio Miglior Attrice TeatrOFFicina 2019.

Inforrmazioni e contatti

Sabato 14 maggio ore 21: Teatro Fucina Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti:

Biglietto Intero 12 euro

Biglietto Ridotto (under 30-over 70) 10 euro

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/fantine/.