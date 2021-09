Famiglie al Museo Miniscalchi-Erizzo con "Il sogno del Conte Mario"

Non sarebbe bello riuscire a catturare i sogni? L'acchiappasogni serve proprio a questo: trattenere i sogni belli e lasciar andare quelli negativi. In questo laboratorio per famiglie si partirà da un sogno lontano, quello del Conte Mario, il quale desiderava realizzare un museo con gli oggetti più preziosi e bizzarri raccolti dalla sua famiglia nel corso di tanti secoli. Un sogno che si è realizzato e che oggi è il Museo Miniscalchi-Erizzo.

Dopo una breve visita alle collezioni, ogni famiglia potrà dare forma, attraverso disegno, colore e collage, ad uno speciale acchiappasogni.

Quando: domenica 10 ottobre 2021

Orario: dalle 16 alle 17.30

Età: 6-11 anni

Contributo: 3 euro a partecipante

Info e prenotazioni: info@museominiscalchi.it | 349-3807861

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...