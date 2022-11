Famiglia e rango nel ritratto Erizzo di Sebastiano Bombelli il 25 novembre 2022. Terzo appuntamento con il ciclo di conferenze "Ritratti di famiglia: gli Erizzo e l'immagine dell'aristocrazia a Venezia".

"Famiglia e rango nel ritratto Erizzo di Sebastiano Bombelli" è il titolo dell'intervento dalla storica Maria Adank, il 25 novembre, che racconterà come un ritratto non sia solo l'immagine somigliante di un personaggio che si consegna alla storia, ma rappresenta anche il punto di partenza per un'indagine sul ruolo sociale, politico della persona raffigurata, svolta attraverso l'analisi degli elementi raffigurati e la ricerca sulle fonti scritte.