Presso Fuori Binario: "Fame o dell'aver i crampi all'anima"

Un monologo comico, esilarante, a tratti grottesco e al contempo autentico e schietto. Un’attrice sola in scena, presenta al pubblico un ciclo di incontri letterari. E proprio nello scarto tra la disperazione e la comicità di questo personaggio risuonano grandi temi: proviamo fino in fondo a realizzare i nostri desideri? Abbiamo fallito o semplicemente abbiamo smesso di provare? Come si sente un’artista? Quale ruolo ha nella società?

Un modo per indagare insieme il nostro tempo e chiederci realmente di cosa siamo affamati. Alice Redini, vincitrice nel 2022 del premio Mariangela Melato, è un' attrice, autrice e formatrice teatrale. Ha lavorato, tra gli altri, con Silvio Oralndo, Lucia Calamaro, Elio De Capitani e Stefano Benni prendendo parte a produzioni nazionali e internazionali.