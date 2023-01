Un falò virtuale con immagini proiettate sulle mura del Forte Degenfeld per il "brusa la vecia" ecologico di Pastrengo

Il falò della Befana, sotto le mura della fortificazione austriaca di Forte Degenfeld è giunto al suo dodicesimo anno di vita. È un falò diverso dal solito, non brucia ma illumina! Sarà in modalità virtuale, proiettato a luce laser sulle mura del Forte. Però la prima parte del programma è come negli anni passati. Lo spettacolo incomincia già alle ore 17 di venerdì 6 gennaio 2023 con il raduno del pubblico in piazza Chiesa a Piovezzano, davanti al monumento. Ci saranno le sette befane che faranno giocare i bambini portandoli in tondo sulle loro scope. Ci saranno giocolieri e sputafuoco.

Il gruppo rievocatori dell’Alpo con i tamburi sono preposti a scandire la marcia funebre in versione folk, posizionati alla testa del corteo che accompagna la Befana alla pira allestita sotto le mura del Forte. La partenza in corteo per il sovrastante Forte Degenfeld è prevista per le 17.30. Avrà una scenografia suggestiva: davanti ci sono i tamburi dal ritmo cadenzato che in stile medioevale richiameranno il contesto lugubre dei supplizi storici di un tempo lontano. Segue la Befana con le sue damigelle befanine scortate dai figuranti del locale gruppo rievocativo di storia e folklore. Quindi le autorità e gli ospiti. Dietro ancora le fiaccole accese illumineranno la strada ai personaggi della tradizione, Babbo Natale e Re Magi e a seguire il pubblico.

Lo spettacolo continua davanti la pira che non c’è…perché virtuale, con i teatrali sussulti di danza delle sette Befane al ritmo dei tamburi. Quindi le fiaccole portate in corteo saranno simbolicamente lanciate come innesco sulla paglia ai piedi del falò: è il via alla proiezione del fuoco sulle mura. Le immagini proiettate sono un pot-pourri dei falò passati. Saranno funzionanti i punti ristoro con bevande calde, pandoro e cose della tradizione.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/PRO-LOCO-Pastrengo.