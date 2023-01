A Valeggio sul Mincio torna "La Viola, ovvero Brusa la Vecia"

Dopo due anni di stop torna a Valeggio sul Mincio il folkloristico falò propiziatorio dell'Epifania. Venerdì 6 Gennaio 2023, fa ritorno nel prato adiacente l'ospedale "La Viola, ovvero Brusa la Vecia". L'evento, come da tradizione, sarà accompagnato da musica, brulé e l'immancabile "panino con el codeghin".

Un momento conviviale per salutare il 2023 e lasciare indietro l'anno appena passato. A cura di Pro Loco Valeggio sul Mincio, in collaborazione il Comune di Valeggio sul Mincio. In caso di maltempo l'evento non avrà luogo.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/ProLocoValeggio.

Brusa la Vecia - befana - epifania - foto Pro Loco Valeggio sul MIncio