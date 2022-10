A Povegliano Veronese tornano le "Giornate FAI" all'insegna di un turismo inclusivo

"Le orme di Barbarossa sulla Via Secca. Croce e spada a Povegliano". È questo l’accattivante titolo del percorso poveglianese delle “Giornate FAI d’Autunno”, la grande manifestazione di rilevanza nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – e dedicato alla riscoperta del patrimonio culturale e paesaggistico. L’evento, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, ritorna a Povegliano dopo l’enorme successo delle giornate FAI di Primavera che hanno portato per il paese oltre 1500 visitatori.

Il paese sarà di nuovo protagonista di questa edizione, con il racconto a tappe della discesa in Italia nel 1154 lungo la leggendaria "Via Secca" dell'imperatore Federico I detto il Barbarossa, documentata in due pergamene datate 26 e 27 ottobre 1154. Il percorso, che inizierà dal centro, toccherà anche Villa Balladoro e culminerà con la visita al Santuario della Madonna dell'Uva Secca, risalente al XII secolo e contenente il prezioso altare maggiore, famoso in particolare per l'importante affresco della Dormizione di Maria attribuito alla scuola di Altichiero ed Avanzo (XIV secolo).

«È un’emozione ospitare di nuovo le Giornate FAI – sottolinea l’assessore alla Cultura Nicolò Vaiente – per valorizzare un turismo alternativo agli itinerari classici. La visita a Povegliano sarà un’esperienza unica, con una narrazione che metterà l'accento sulla contrapposizione dei due protagonisti di questa edizione: la figura autorevole e sanguinaria di Federico Barbarossa e il santuario della Madonna dell'Uva Secca, luogo di pace e preghiera».

Il percorso di visita a Povegliano prevede l’accreditamento dei partecipanti in Piazza IV Novembre, con una prima tappa al parco Balladoro per poi proseguire al vicino Santuario della Madonna dell'Uva Secca con bus navetta gratuito. Il ritorno in Piazza IV Novembre si svolgerà sempre tramite bus navetta oppure a piedi, con una passeggiata adatta a tutti. Numerosi saranno i volontari delle associazioni a supporto dell’evento organizzato dall’Amministrazione comunale. Tra questi in particolare anche i giovani “Apprendisti Ciceroni” dell'Istituto Statale Superiore Carlo Anti di Villafranca.

«La nostra comunità si sta preparando con entusiasmo ad accogliere i visitatori delle Giornate FAI d’Autunno – spiega la sindaca Roberta Tedeschi - c’è grande attesa per questo importante evento. Guide d’eccezione saranno i giovani studenti dell’Anti, un vero valore aggiunto della visita. Insieme a loro parteciperanno anche i ragazzi di "Proposte sociali Onlus", all’insegna di un turismo sociale e inclusivo». Non è necessaria la prenotazione, il percorso è adatto anche alle persone con disabilità e la visita avrà una durata di circa 50 minuti dalle ore 10 alle 18, con ultimo accreditamento dei partecipanti alle ore 17. «Povegliano – conclude Tedeschi - vanta un patrimonio storico-culturale prezioso che come Amministrazione ci stiamo concretamente impegnando a valorizzare. Le Giornate FAI d’Autunno a Povegliano non saranno una semplice visita turistica, ma si potrà assaporare la vera bellezza di un viaggio nella storia».