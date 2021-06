FAI un giro in villa, visita a palazzo Terzi a Sommacampagna

Il 4 Luglio il Gruppo FAI Giovani Verona organizza l’ormai tradizionale evento FAI un giro in Villa, l'iniziativa coinvolge l'intera regione con la partecipazione dalla Presidenza FAI Veneto e dai Gruppi FAI Giovani. Questa edizione in presenza vuole essere una gioiosa condivisione, un momento di festa in cui riappropriarci del nostro territorio e del suo patrimonio storico, artistico e culturale, attraverso l’offerta di visite a ville e giardini del Veneto, che i Gruppi Giovani del FAI Veneto organizzano, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, in quattro appuntamenti che si snoderanno da fine giugno a fine luglio.

L'iniziativa prevede l'apertura di palazzo Terzi a Sommacampagna (VR), con visite guidate dalle 10 alle 17 ogni 20 minuti. L'edificio eretto alla fine del XVIII secolo e ora sede municipale, l’edificio si caratterizza per la maestosità delle ricche decorazioni che ne caratterizzano gli interni, oggetto di un attento lavoro di restauro nel 2008, al suo interno fu ospitato Carlo Alberto.

La partecipazione all’iniziativa “FAI un giro in villa” è possibile a fronte di un contributo a partire da 7 euro (5 euro per gli iscritti FAI). Sarà possibile visitare le ville in gruppi a numero chiuso.

È consigliata la prenotazione su: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/.../fai-un-giro.

I contributi raccolti saranno come sempre a favore di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt, un alpeggio con malga sul Massiccio del Monte Grappa a Quero (BL), donato al FAI – Fondo Ambiente Italiano nell’aprile 2015.

