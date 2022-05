FAI un giro in villa: appuntamento nella splendida Villa Da Lisca a Zevio

Torna da maggio a giugno 2022 “FAI UN GIRO IN VILLA”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dalla Presidenza FAI Veneto in collaborazione con i Gruppi FAI Giovani del territorio. In questa sesta edizione, i Gruppi FAI Giovani del Veneto invitano tutti a godere della bella stagione, ammirando insieme ville e giardini in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Tra maggio e giugno si potra? riscoprire il valore del nostro territorio, caratterizzato dalle ville venete.

Sette gli appuntamenti in programma, per far rivivere altrettanti luoghi straordinari, solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospiteranno iniziative, tra cui passeggiate culturali, incontri e musica. Dopo il grande successo ottenuto durante le Giornate FAI di Primavera, il gruppo giovani della delegazione FAI di Verona ci riporta alla scoperta della nostra provincia, in particolare a Zevio dove nell’intera giornata di domenica 5 giugno 2022 verra? aperta al pubblico la meravigliosa Villa Da Lisca di Formighedo.

Le narrazioni dei giovani volontari veronesi ci permetteranno di conoscere Villa da Lisca, complesso architettonico risalente al XV secolo ma con una storia molto piu? antica e legata alle conquiste viscontee nella nostra provincia che si spinge avanti ricca di avvenimenti fino a bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ma il fascino della villa non si limita agli eventi storici di cui e? stata protagonista: i partecipanti avranno modo di godere della straordinaria abbondanza di affreschi che adornano ogni sala, per poi rilassarsi all’ombra di una delle numerose piante che riempiono il parco di oltre 20.000 mq curato nella migliore tradizione delle antiche corti rurali venete.

Le narrazioni avranno luogo presso Villa da Lisca (via Meneghini 28, Zevio – VR) dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17.20), con l’opportunita? di lasciare un contributo alla raccolta fondi del FAI a partire da 5 euro. Si potra? partecipare senza prenotazione, tuttavia si consiglia di valutare per tempo la fascia oraria di accesso per evitare code.

Informazioni e contatti

La partecipazione all’iniziativa “FAI UN GIRO IN VILLA” e? possibile a fronte di un contributo a partire da 5 euro. All’ingresso di ogni villa sara? anche possibile iscriversi al FAI versando una quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, con possibilita? di rinnovo alla stessa quota.

Web: https://fondoambiente.it/fai-un-giro-in-villa/.