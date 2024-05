Alla scoperta di Villa Boschi a Isola della Scala in occasione dell'evento "FAI un giro in villa"

Riparte in Veneto, nei mesi di maggio e giugno, “FAI un giro in villa”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto. In questa nona edizione, i Gruppi FAI Giovani del Veneto invitano tutti ancora una volta ad apprezzare l’alto valore di un monumento simbolo del nostro territorio, in un tour che si snoderà nei mesi di maggio e giugno, e che condurrà, approfittando della bella stagione, alla scoperta di ville e giardini. L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di oltre 2.500 visitatori.

“FAI un giro in villa” prenderà il via domenica 12 maggio con un doppio evento, a Villa Boschi a Isola della Scala (VR), a cura del Gruppo FAI Giovani di Verona. La villa si trova immersa in un contesto rurale, nella zona nord del comune di Isola della Scala. L’area prende il nome di localita? Boschi, in quanto in epoca medievale era incolta e boschiva. La villa fu costruita dalla famiglia dei conti Murari Bra?, famiglia nobile che diede fortissimo impulso alla bonifica della zona e all’introduzione della coltura del riso. I primi insediamenti iniziarono a partire dal XIV secolo, ma fu dalla seconda meta? del Settecento che la villa assunse la configurazione attuale.

Il nuovo edificio doveva infatti dare visibilita? all’affermato prestigio sociale ed economico del casato dei Bra?, attraverso lo stile architettonico allora in voga. Nell’Ottocento il complesso entro? a far parte del latifondo dei conti Monga. Passo? poi nelle mani di vari proprietari, che lo spogliarono di gran parte delle suppellettili e decorazioni. La Villa e? circondata da un grande giardino all’inglese, ricco di piante secolari, tra le quali emerge una piccola chiesa barocca edificata nel Settecento. La facciata e? stata recentemente restaurata ed e? caratterizzata da un portale centrale in tufo, sopra il quale sopra il quale si apre una leggera trifora balaustrata.

L’interno e? caratterizzato dall’originale impianto planimetrico settecentesco, con un salone centrale passante attorno al quale si distribuiscono le altre stanze. Le sale conservano ancora gli affreschi originali dell’epoca. Scuderie e case per la servitu? adibite ad usi agricoli chiudono da tutti i lati il cortile antistante il palazzo. La villa e? rappresentativa della vocazione alla coltura del riso che caratterizza l’area. Durante la visita sara? possibile ammirare il parco, entrare nella chiesa barocca e scoprire le sale affrescate interne alla villa, grazie a delle visite accompagnate.

La partecipazione a “FAI un giro in villa” è possibile a fronte di un contributo a partire da 5 euro. All’ingresso di ogni villa sarà anche possibile iscriversi al FAI. Ai partecipanti dai 18 ai 35 anni è riservata la quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.