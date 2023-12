Fabrizio Corona ospite allo Shibuia Club & Restaurant di Bardolino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'8 dicembre Fabrizio Corona sarà super ospite allo Shibuia Club & Restaurant di Bardolino per una serata show con intervista. L'ex paparazzo lancerà una nuova "bomba" mediatica? Dopo il grande successo delle sue interviste a "Belve" e "Domenica In", il re dello showbiz arriva a Bardolino per una serata evento con talk e intervista allo Shibuia Club & Restaurant.

Una presenza, quella di Corona, che suscita grande curiosità. Dopo le ultime rivelazioni e il clamoroso scoop sul calcioscommesse, l'attesa infatti è tutta per quello che Corona dirà durante l'intervista. Appuntamento da non perdere venerdì 8 dicembre.

Evento LA SUITE Dinner Show & Party. Info e prenotazioni al numero: 328 838 1677, Shibuia Club & Restaurant, Bardolino Vr.

Corona a Bardolino / Locandina ufficio stampa Pensiero Visibile, Shibuia Club & Restaurant di Bardolino