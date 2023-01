Musico Ambulante Tour: al Teatro Filarmonico di Verona il concerto di Fabio Concato

Fabio Concato & i Musici in concerto per il Musico Ambulante Tour 2023, lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 21 sul palco del Teatro Filarmonico di Verona. Un appuntamento da non perdere con la grande musica italiana d’autore al Teatro Filarmonico di Verona dove Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti.

Con lui, sul palco del “Musico Ambulante Tour”, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).