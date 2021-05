Riaprono le "Fabbriche del Gusto" per l'edizione primaverile dal vivo di WeFood: gli eventi nel Veronese

Nuove aperture e molti segnali di ottimismo di una crisi che sembra finalmente superata. Certo, tutto sarà fatto con la massima prudenza e rispettando alla lettera tutte le norme di sicurezza, ma nel weekend del 29 e 30 maggio 2021 si tornerà a visitare le Fabbriche del Gusto per la prima edizione primaverile dal vivo di WeFood. In particolare per quanto riguarda il Wine & Food di alta qualità e la ristorazione d’eccellenza, dei quali il nostro Paese costituisce da anni un punto di riferimento in ambito internazionale.

Se il settore del food, in generale, ha retto bene la crisi, quello dei prodotti di qualità rivolti soprattutto al mondo della ristorazione e delle eccellenze territoriali hanno pesantemente sofferto la crisi. Proprio sostenere questo settore e far riscoprire prodotti di altissima qualità in questo momento di riapertura è l’obiettivo dichiarato della speciale edizione primaverile di WeFood, la manifestazione che ogni anno apre al pubblico le porte delle “Fabbriche del Gusto”. Assieme a partner come Berto’s e Lattebusche, PromoTurismo FVG e Movimento Turismo del Vino FVG,Sabato 29 e domenica 30 maggio sarà possibile visitare 70 tra le migliori cantine, distillerie, produzioni di birre artigianali, caseifici, salumifici, laboratori di cioccolato e dolci tipici, produttori di paste alimentari e di farine sparse per i territori coinvolti.

Per prenotare le visite e rivedere l’edizione digitale, è sufficiente consultare il sito www.wefood-festival.it. La manifestazione è promossa da ItalyPost, con la collaborazione Guida Venezie a Tavola per il triveneto e Guida Emilia-Romagna a tavola per l’omonima regione. Ecco le aziende veronesi che apriranno le loro porte per WeFood

Dalle colline di Valpolicella alla Vallata di Mezzane

In provincia di Verona, i visitatori avranno a disposizione 2 tappe per scoprire i prodotti di eccellenza del territorio. Uno di queste è la meravigliosa Società Agricola Eleva, situata a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il luogo in cui sorge è incantato, al vertice di una collina a 300 m sul livello del mare. Diciotto terrazze sostenute dai tradizionali muretti a secco della Valpolicella chiamati “marogne”, circondate dal bosco e digradanti verso la pianura, sei ettari in un corpo unico coltivati a vigneto e in parte a uliveto, incastonati in una culla naturale che si affaccia sulla valle forgiata dall’Adige. Società agricola Eleva propone turni di visite guidate al laboratorio con visita allo spazio degustazione, oltre a passeggiate lungo le terrazze vitate parlando della storia dell’azienda. I vini come il “Ripasso Tenzone” o il “Valpolicella Fralibri” saranno i “compagni” di viaggio.

La seconda tappa è invece alla scoperta dell’olio La Contarina, che nasce sui primi pendii della Vallata di Mezzane e lambisce le terre di Illasi. La Contarina produce olio extravergine direttamente da olivi e frantoio di proprietà, seguendo tecniche innovative e usando varietà tipiche locali, da cui escono quattro olii con sensazioni gustative diverse e destinati a palati e piatti diversi. Le visite comprendono la degustazione guidata, con racconti dei cicli produttivi, la storia degli antichi olivi, del casale dove si si trova il frantoio – che risale alla metà del Seicento. Un vero e proprio incontro di cultura, fascino e realtà esistenziale.

Come partecipare

Tutti possono partecipare a WeFood e tutti gli eventi di WeFood sono a ingresso libero: è solamente richiesta, per ragioni organizzative e di sicurezza, la prenotazione alle visite e agli eventi di proprio interesse sul sito internet www.wefood-festival.it, in corrispondenza di ciascuna azienda visitabile.

WeFood sulla rete

Punto di riferimento per aggiornamento in progress su WeFood è il sito internet www.wefood-festival.it, dove è possibile consultare le schede di tutte le aziende aderenti e gli eventi che vi si svolgeranno.