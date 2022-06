La fabbrica dei colori. Atelier per adulti il 2 luglio 2022. Impareremo a fabbricare i colori in modo artigianale utilizzando pigmenti minerali (terre coloranti) e gomma arabica per produrre la tempera a guazzo. Scopriremo poi che anche in cucina si nascondono diversi colori: succhi di verdure, infusi, spezie… la ricerca pittorica continuerà quindi con i colori vegetali.

L'arte ed i suoi mezzi (colori, supporti, tecniche, ecc.) saranno utilizzati per la libera espressione del sé. Sarà data importanza alla sperimentazione pratica ed al contatto "artigianale" con i vari materiali proposti: non sarà indispensabile "il saper dipingere" o "il saper disegnare", ma sarà fondamentale, invece, la voglia di sperimentare e di mettersi in gioco, esprimendosi attraverso l’arte.

L’attività pratica sarà preceduta da una breve introduzione grazie alla quale conosceremo il Palazzo Miniscalchi e le sue collezioni, potremo ammirare la facciata dipinta recentemente restaurata ed eventualmente soffermarci ad approfondirne la conoscenza grazie alla mostra "I colori ritrovati”. Attività a cura di Saba Ferrari.

Quando: sabato 2 luglio, dalle ore 10 alle ore 12

Partecipanti: adulti

Costo laboratorio: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria: