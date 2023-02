"Eyes wide shut", un party per Gabriele D'Annunzio

Mercoledì 22 febbraio, a un anno esatto di distanza dal lancio della sua prima fragranza, Des Follie du Parfum di Maison 22 presenta 365, il nuovo profumo creato dal naso Bertrand Duchaufour e ispirato a Gabriele D’Annunzio.

L’evento di lancio si terrà a Verona, presso Palazzo Verità Poeta dalle 18.30 alle 24 e sarà un vero e proprio party a tema “Eyes Wide Shut”, un tributo a un altro grande maestro, Stanley Kubrick che con il suo ultimo lavoro di regia è andato ad esplorare i confini della sensualità. E del resto 365 è una fragranza che sulla sensualità più istintiva ha costruito una piramide olfattiva di fiori bianchi, incenso e ambra tenuti insieme dal fil rouge del legno di Oudh creando un’atmosfera di eleganza carnale. Un’atmosfera che avrebbe affascinato anche Gabriele D’Annunzio, esteta e cultore della bellezza e della sensualità che custodiva nel suo guardaroba 365 vestaglie, una per ogni giorno dell'anno. Così come 365 sono in giorni in cui il nuovo profumo di Les Folies du Parfum può essere indossato da uomini e donne che vogliono lasciare in ogni istante un traccia di sé.

«"Io sono un animale di lusso, il superfluo m’è necessario come il respiro", diceva Gabriele D’annunzio. - spiegano Valentina Tecchio e Raul Paronetto, fondatori di Maison 22 - Ma non c’è niente di meno superfluo del respiro che incontra un profumo indimenticabile. Come 365, l’ultima creazione di Les Folies du Parfum: una fragranza necessaria a ogni uomo e a ogni donna che abbia il desiderio dell’immortalità. Magari non quella della carne, che sappiamo essere mortale, ma del ricordo, quello che si incastra nella mente e non l’abbandona più, pronto risvegliarsi ogni volta che incontra lo stesso profumo e ritorna con il cuore a una sola, indimenticabile persona».