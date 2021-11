Da "Donne private" a "Presente": EWMDVerona incontra l'autrice Simonetta Corrado

Evento organizzato nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato Pari Opportunità in occasione della "Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne", 25 novembre 2021. EWMDVerona organizza l'incontro con Simonetta Corrado che presenterà in prima nazionale il libro "Ritorno e andata", tappa conclusiva della trilogia Presente dedicata a storie e ritratti di donne.

Saluti istituzionali di Francesca Briani, Assessora Pari Opportunità.

Dialogherà con l'autrice, la giornalista Francesca Pellegrini.

Durante la serata, una selezione di brani del romanzo sarà letta dalle socie di EWMDVerona.

«Viaggiando, scoprirai territori incantevoli e tremendi, non segnati dalle mappe. In alcuni ti sentirai a casa; in altri, sempre straniero. Questi luoghi sono persone. Siamo mete. E siamo il viaggio», scrive Simonetta Corrado.

"Appunti per un viaggio breve", "Nuvole di passaggio" e "Ritorno e andata": un viaggio in tre itinerari. Tre incontri in cui sfumano i confini fra passato e futuro, fra buono e cattivo, fra te e me. Un diario, come guida e promemoria. La narrazione al presente indicativo, come unico, urgente tempo possibile. Le distanze in chilometri e in scelte di vita che non riescono a separarci del tutto. Inutile allacciare le cinture di sicurezza.

Dopo il sorprendente esordio con "Donne private (12 ritratti su carta)", a distanza di quattro anni, Simonetta Corrado torna con "Presente". Una narrazione piena, matura, originale che per scelta dell’autrice si suddivide in una trilogia. Tale progetto si innesta nella personale relazione instaurata con lettrici e lettori, dai più affezionati ai più recenti, in un costante dialogo passo per passo, prendendosi il tempo che occorre per riflettere e assaporare ogni emozione ed evento. Una scrittura intensa, tagliente, incalzante, che si respira, si vede, si tocca, si sente, in tempo reale, attraverso il corpo e l’anima della voce narrante. Gli scarabocchi dell’autrice contrappuntano le pagine, restituendo l’immediatezza della narrazione. Toccando corde intime e universali, "PRESENTE" sgretola convinzioni e luoghi comuni.

L’amicizia, la libertà, le disillusioni, l’illusione di separazione e l’incontro con l’altro si innestano nel tema del viaggio, nello spazio e nel tempo. La consapevolezza della fine imminente, porta la protagonista a compiere un percorso accelerato, coraggioso e allo stesso tempo inevitabile, per realizzare il “penultimo desiderio”: rivedere tre persone importanti per lei, perse di vista da un po’. Liberamente ispirato alla vita, vissuta, osservata, immaginata, "PRESENTE" evoca quella forza segreta e incoercibile nutrita dalle nostre stesse fragilità.

Al termine della presentazione, Simonetta Corrado sarà disponibile per il firmacopie. EwmdVerona patrocina per il secondo anno, il concorso letterario nazionale La violenza della parola promosso da La casa di Elena Onlus di Villafranca (Verona) impegnata nel combattere la violenza femminile e minorile.

L'AUTRICE - Simonetta Corrado, veronese di adozione è radicata nel mare, quello di Brindisi dove è nata. Copywriter di professione e per passione, ha lavorato fra Milano e Roma per agenzie multinazionali e brand che non citiamo per non fare pubblicità. Nel 2014 ha fondato la sua “non-agenzia”, The Intrepidi, curando le strategie di comunicazione per aziende nazionali. Ama leggere di tutto: libri, giornali, spartiti, immagini, mappe, tarocchi, paesaggi, fragranze, piante, animali, varia umanità. Poi scrive. Autrice di "Donne Private, 12 ritratti su carta" (2017). La trilogia Presente è il suo secondo, terzo e quarto libro.