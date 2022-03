Evergreen, i sempreverdi del beat in concerto a Negrar

Evergreen, i sempreverdi del beat, hanno un largo seguito che si radunerà venerdì 11 marzo dalle 20.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Sarà una cena musicale «à la carte» in cui si potrà scegliere singolarmente il cibo, la spesa e perfino la musica a richiesta. Silvano Coffele “el vigile” (era la sua professione) voce e basso del trio acustico, Mentino Munari chitarra e voce, Zeno Cestari batteria e voce, sono riusciti a conquistare una vasta platea di seguaci della Verona Beat.

«Il segreto del loro successo, - spiega il promoter di Verona Beat, Giò Zampieri - è la scelta del repertorio prettamente sessantiano e settantiano cantato a tre voci nell’atmosfera tipica delle gite in pullman con chitarra, che i tre veterani musicisti veronesi sanno ricreare perfettamente». La formula scelta per le serate musicali di Giò alla Vecchia Rama è quella del «mangiate quello che volete senza sovrapprezzo», sottolinea il manager titolare del marchio Verona Beat.

«Abbiamo iniziato tutti e tre nell’età adolescenziale, ci siamo fermati per qualche anno privilegiando il lavoro e la famiglia, per riprendere l’attività musicale nella maturità. - evidenzia Mentino È una decina d’anni che diciamo l’anno venturo smettiamo, ma siamo ancora qui con entusiasmo, grazie al pubblico», aggiunge Silvano. «È una grande soddisfazione vedere che nel tempo siamo riusciti ad assecondare i gusti della gente, magari riuscendo a far accettare anche qualche nostra chicca meno popolare», conclude Zeno. Sarebbe un fenomeno da analizzare quello dei tre sempreverdi. Intanto, finchè hanno ancora voglia di divertirsi divertendo, godiamoceli.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.

Per prenotare telefono 348 6621113.