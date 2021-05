Evento in terrazza con gli amici del Rifugio Telegrafo i weekend dell'8 e 9, 15 e 16 maggio 2021. Cosa ci accomuna? La passione per i territori d'altura, l'attenzione per la biodiversità e per gli equilibri ambientali. ๐‘ฐ ๐’‘๐’Š๐’‚๐’•๐’•๐’Š ๐’ ๐’Š ๐’Ž๐’๐’๐’•๐’‚๐’ˆ๐’๐’‚ realizzati dallo ๐’„๐’‰๐’†๐’‡ ๐‘ณ๐’–๐’„๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’›๐’›๐’๐’๐’‚ saranno abbinati a 4 vini della nostra produzione. Ma prima di accogliervi nella nostra terrazza panoramica, immergiamoci nella bellezza incontaminata della Valpolicella Classica in compagnia di ๐‘จ๐’๐’†๐’”๐’”๐’‚๐’๐’ ๐’“๐’ ๐‘ป๐’†๐’๐’„๐’‚, gestore del Rifugio Telegrafo e appassionata Guida Ambientale Escursionistica. Inoltriamoci poi nella bottaia scavata nella roccia vulcanica, a completare l’esperienza naturalistica e sensoriale.

Il tour comprende:

passeggiata nell’area naturalistica attorno alla cantina con Alessandro Tenca;

visita alle aree di produzione e alla bottaia;

brunch in terrazza con i piatti creati dallo chef del Rifugio, abbinati alla degustazione guidata di 4 vini.

Il menù:

๐ผ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘“๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘’, ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘œ๐‘‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘›๐‘– ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘โ„Ž๐‘– ๐‘’ ๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ฃ๐‘’

๐‘ท๐’Š๐’๐’๐’• ๐‘ฎ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’Š๐’ ๐‘ช๐’๐’๐’๐’† ๐‘จ๐’“๐’‚ ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’ ๐’Š๐’ˆ๐’† ๐‘ป๐’†๐’“๐’“๐’‚๐’ ๐’†๐’Š๐’‡๐’๐’“๐’•๐’Š ๐’ ๐’๐’„ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—

๐ถ๐‘Ž๐‘›๐‘’๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘™๐‘– ๐‘Ž๐‘™๐‘™’๐‘Ž๐‘”๐‘™๐‘–๐‘œ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘’ ๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘Ž

๐‘ท๐’Š๐’๐’๐’• ๐‘ต๐’†๐’“๐’ ๐‘บ๐’‚๐’๐’•๐’‚ ๐‘ณ๐’–๐’„๐’Š๐’‚ ๐‘ป๐’“๐’†๐’๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’๐’„ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—

๐‘†๐‘๐‘’๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘€๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘†๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ

๐‘ฝ๐’‚๐’๐’‘๐’๐’๐’Š๐’„๐’†๐’๐’๐’‚ ๐‘น๐’Š๐’‘๐’‚๐’”๐’”๐’ ๐’ ๐’๐’„ ๐‘ช๐’๐’‚๐’”๐’”๐’Š๐’„๐’ ๐‘บ๐’–๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“๐’† ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–

๐‘‡๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘–๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘Ž ๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘œ๐‘๐‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’

๐‘น๐’†๐’„๐’Š๐’๐’•๐’ ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’‘๐’๐’๐’Š๐’„๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’ ๐’๐’„๐’ˆ ๐‘ช๐’๐’‚๐’”๐’”๐’Š๐’„๐’ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”

* numero massimo di ospiti: 15.

Informazioni e contatti

๐‹’๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ ๐ž๐ซ๐šฬ€ ๐š๐ฅ๐ฅ’๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐ง๐ž๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฏ๐ข๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ž ๐ฌ๐š๐ซ๐šฬ€ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐ฆ๐š๐ฅ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ.

Contatto telefonico: 349 1389629.