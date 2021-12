Gli appuntamenti di Natale in programma nel Comune di Castelnuovo del Garda

Tutti gli appuntamenti natalizi nel Comune di Castelnuovo del Garda.

Il programma

Accensione del presepe

Questo martedì 14 dicembre, alle 19, davanti al municipio, ci sarà l’accensione del presepe allestito dall’associazione Carneval de Castelnovo in collaborazione con l’assessorato ai Lavori pubblici e l’assessorato alle Manifestazioni e Associazioni. Al termine momento conviviale con cioccolata calda e vin brulé per tutti.

A Cavalcaselle il presepe vivente degli antichi mestieri

Torna il presepe vivente a Castelnuovo del Garda. Il doppio appuntamento è alla scuola dell’infanzia “Don G. Manganotti” di Cavalcaselle sabato 18 e domenica 19 dicembre. Una tradizione che molti castelnovesi non più giovanissimi ricordano con nostalgia, sospesa da molti anni, ma che ora viene riproposta grazie all'impegno di numerosi volontari di diverse associazioni. Ai bambini della scuola dell’infanzia il compito di far riscoprire la magia di un presepe vivente con animali veri e la rievocazione di antichi mestieri contadini.

Si comincia sabato 18 alle 16 con il concerto della Banda cittadina di Castelnuovo del Garda, uno spettacolo di majorette e l’apertura dei mercatini di Natale. Alle 17 la rappresentazione del presepe e al termine cioccolata calda e vin brulé. Si replica domenica 19 con gli stessi orari. L'apertura sarà affidata al coro parrocchiale Dell’Aurora.

Babbo Natale in sala Libertà

Martedì 21 dicembre Babbo Natale e il suo elfo incontreranno i bambini in sala civica Libertà a Castelnuovo del Garda. Dalle 16.30 alle 17.20 l’appuntamento è riservato ai bimbi della scuola dell’infanzia e dalle 17.30 alle 18.30 agli alunni della scuola primaria. È necessaria la prenotazione al Servizio educativo via whatsapp al 393 9264333. Green pass obbligatorio per i genitori accompagnatori. Iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi alla persona e Famiglia.

Concorso presepi

Anche quest’anno il Circolo Noi di Castelnuovo del Garda organizza il concorso presepi. Quattro le categorie in gara: presepe tradizionale, fatto dai bambini, presepe di riciclo, creativo/originale. Per partecipare inviare una mail a presepi.circolonoi@libero.it con nome e cognome, una foto del presepe intero, due foto o un breve video con i particolari e una breve descrizione entro il 31 dicembre 2021. Le premiazioni si terranno a gennaio 2022. Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune, la Pro loco, le associazioni Aido, Fidas e Carneval de Castelnovo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it.