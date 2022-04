Il giovane ensemble francese Le Consort e il mezzosoprano Eva Zaïcik in concerto al Teatro Ristori

Sabato 9 aprile alle ore 20, appuntamento conclusivo della rassegna Barocca del Teatro Ristori con ospiti d’eccezione: Le Consort, giovane ensemble francese, vincitore del Primo Premio e del Premio del pubblico al “Concorso Internazionale di Musica Antica della Valle della Loira” e il mezzosoprano Eva Zaïcik, una delle cantanti barocche francesi più richieste della sua generazione, vincitrice di Victoria de la Musique e il secondo premio al Queen Elisabeth Competition, riconosciuta per il suo timbro dorato, la grande estensione vocale e l’incisiva presenza scenica.

Le Consort ha registrato il primo album, Venez chère ombre con la mezzo soprano Eva Zaicik, per l’etichetta Alpha Classics. L’album è stato premiato con “Choc” da Classica ed è stato tra “Le Choix” di France Musique.

Nell’autunno del 2020 è uscito il loro secondo album, Handel and the Royal Academy of Music, con le arie più famose di Handel e le arie mai registrate di Ariosti e Bononcini: nel 1719 un gruppo di aristocratici inglesi appassionati dell’opera italiana creò la Royal Academy of Music, invitando naturalmente Handel a scrivere nuove partiture musicali, ma anche gli altri compositori come Ariosti e soprattutto Bononcini. Una sana rivalità spinse i maestri della Reale Accademia a misurarsi d’inventiva, da cui vennero fuori splendide opere, le più note delle quali portavano la firma di Handel (in particolare Rinaldo e Serse) ed erano destinate ai più grandi cantanti dell’epoca.

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.

Le Consort & Eva Zaicik - photo Julien Benhamou