"Eva, diario di una costola", in scena al Teatro Comunale DIM di Castelnuovo del Garda

Questo venerdì, 12 Novembre 2021, alle ore 21, lo spettacolo comico: “Eva, diario di una Costola” inaugurerà la rassegna del Teatro di Prosa 2021 al Teatro Comunale DIM (Castelnuovo D/G).

Spettacolo comico: «E Dio creò la donna… ». Eva. Sì, ma quale Eva? Ispirata al Diario di Eva (1906) di Mark Twain, Eva è un clown, una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Una donna nuda, minuta, con una massa di capelli che le fa da vestito. Una donna sola nel “vuoto” paradiso. Gioca a scoprire, si perde e si ritrova. Scrive, annota e inventa. Eva è ingenua, beffarda, è clown. Gioca sulla donna, ironizza sui difetti, le tentazioni e i desideri. Ecco, Eva è una pulsione di gioco… mangiare una mela non è peccato ma lo è il coraggio di andare oltre, di disobbedire. Rita Pelusio è un’attrice teatrale e cabarettista italiana, molto attiva in teatro e televisione, dove il grande pubblico l’ha apprezzata in Colorado Cafè.

Per maggiori informazioni: https://www.fondazioneaida.it/evento/eva.