Al Forte Gisella arriva il festival "Eurovespa '84"

Eurovespa '84 è un evento imperdibile per tutti gli appassionati del leggendario mondo Vespa, organizzato con passione e dedizione dal Vespa Club Verona A.S.D. con il patrocinio della quarta circoscrizione, della Provincia di Verona e della Regione Veneto.

Questo festival-raduno, in programma da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024 presso il suggestivo scenario di Forte Gisella, si preannuncia come un'esperienza indimenticabile per gli amanti delle iconiche due ruote italiane. Durante i quattro giorni di festa, gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi completamente nell'universo Vespa, con un ricco programma di eventi e attività pensati per celebrare la storia e la cultura di questo simbolo italiano.

Dalle esibizioni di Vespe d'epoca alle gare di abilità e ai raduni tematici, ogni momento sarà un'occasione per condividere la passione per la Vespa e stringere nuove amicizie con altri appassionati provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. «Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile all'insegna della passione per la Vespa e dell'amicizia, vi aspettiamo a Eurovespa '84 a Forte Gisella!».

Scopri il programma completo dell'iniziativa.

Locandina Eurovespa 84 / ufficio stampa Comune di Verona