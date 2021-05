A Verona la terza edizione degli Europei Under 23 di Baseball

Si giocherà nel veronese, per l’esattezza all’impianto di Verona “Mario Gavagnin” di via Montorio, e a San Martino Buon Albergo, la terza edizione degli Europei Under 23 di Baseball. All’appuntamento, in programma dal 24 al 28 agosto, parteciperanno otto squadre europee, che si incontreranno in campo per contendersi la vittoria del campionato.

L’importante evento sportivo, per cui sono attesi in terra scaligera fra i 1.500 e i 2.000 spettatori, è stato presentato in Municipio dagli assessori allo Sport Filippo Rando e all’Edilizia sportiva Andrea Bassi. Presenti per la FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball Andrea Marconi, il sindaco di San Martino Buon Albergo Giacomo De Santis, per il Verona Baseball il presidente William Manzotti e il direttore sportivo Andrea Marogna e il Presidente del San Martino B.A Luca Dando.

«Un altro appuntamento sportivo di livello internazionale nella nostra città – ha detto Rando –, e che l’Amministrazione comunale è lieta di patrocinare. Il Baseball è un bellissimo sport, che non sempre trova il giusto riconoscimento e risalto. Mi auguro che anche attraverso un evento di questo tipo, che torna finalmente rianimare gli appuntamenti delle manifestazioni sportive sul territorio veronese, sempre più giovani si possano avvicinare ed appassionare a questa disciplina sportiva».

«Evento di grande rilievo – ha evidenziato Bassi – frutto di un’importante collaborazione portata avanti fra tutte le istituzioni interessante. E’ di grande orgoglio la presenza nel territorio veronese di società sportive alto livello, in grado di organizzare eventi di portata internazionale. Non ci faremo trovare impreparati. Già avviati gli interventi per predisporre la struttura del Gavagnin al meglio ed offrire così ad atleti e pubblico un evento sportivo di alto livello».

«Ancora una volta Verona si conferma la location perfetta per accogliere questa tipologia di eventi sportivi – ha dichiarato Marconi –. Questo nuovo importante appuntamento internazionale è la dimostrazione dell’importanza dell’impianto veronese, in grado di ospitare, insieme alla struttura di San Martino Buon Albergo, gare di alto livello. Non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato, che ci riporta a giocare in questa bella città».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...