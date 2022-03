Europa Galante e Fabio Biondi al Teatro RIstori per la rassegna di musica barocca

Venerdì 4 marzo alle ore 20, torna ospite al Teatro Ristori per la rassegna Barocca Europa Galante guidata dal fondatore, maestro di concerto al violino, Fabio Biondi: l'ensemble è una perla unica nel vasto panorama della musica antica, da anni dedita alla ri-scoperta delle composizioni più note del repertorio barocco italiano, come la sua rivoluzionaria interpretazione delle Quattro Stagioni, rimasta mitica.

Sin dalla sua fondazione, Europa Galante, ha rivelato un carattere nuovo e unico, che gli valse un'eccezionale lista di riconoscimenti discografici, dal Diapason d'Oro e Choc du Monde de la Musique, a svariati BBC editor's choice, a premi RTL, e ben tre nomination per i Grammy Awards. Oltre alla riscoperta delle composizioni più note del repertorio barocco italiano, Europa Galante si è anche impegnata nel recupero di tesori nascosti del Settecento. Anche nel programma del Teatro Ristori, il pubblico potrà immergersi nella bellezza di opere più conosciute come “La Follia” di Vivaldi, la Sinfonia in La Maggiore di Sammartini, il Divertimento in Re Maggiore e il concerto per violino e clavicembalo di Haydn, ma, allo stesso tempo, conoscere e apprezzare autentiche perle e rarità come il concerto per violino in Mi bemolle Maggiore del compositore e violinista milanese Angelo Maria Scaccia e la sinfonia in Re Maggiore di Antonio Brioschi uno tra i pionieri del classicismo, esponente della scuola sinfonica milanese guidata da Giovanni Battista Sammartini.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.

Per l’accesso al teatro è richiesto come da normativa in vigore di esibire il cosiddetto “green pass rafforzato” e di indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata dell’evento.