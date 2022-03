Eurodeputati, docenti e studenti a confronto sul futuro dell'Europa: evento il 18 marzo all'Università

Un incontro tra eurodeputati, docenti e studenti universitari per discutere del futuro delle politiche europee in materia di occupazione e libertà di circolazione. È quello che si svolgerà venerdì 18 marzo 2022 dalle 15,30 alle 18,30 all'Università di Verona (Dipartimento di Scienze giuridiche, Via Carlo Montanari 9, Aula Cipolla).

L'evento, "Sfide in materia di occupazione e libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea tra stress test e nuove prospettive", è organizzato dal Centro di Documentazione Europea dell'Università di Verona e da Europe Direct del Comune di Venezia, e fa parte del ciclo di incontri #latuaparolaconta promosso da Parlamento europeo - Ufficio in Italia, Commissione europea - Rappresentanza in Italia, e Dipartimento per le Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quadro delle iniziative della Conferenza sul Futuro dell'Europa.

Indirizzi di saluto e presentazione della piattaforma CoFE:

Giovanni MERUZZI (Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze giuridiche)

Caterina FRATEA (Associata di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona)

Francesco GARZA (Coordinatore della Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea)

Isolde QUADRANTI (Responsabile CDE Università di Verona)

Francesca VIANELLO (Responsabile Europe Direct Venezia Veneto)

Ne discutono:

Fabrizio SPADA (Parlamento europeo - Ufficio in Italia)

Adelaide MOZZI (Commissione europea - Rappresentanza in Italia)

Donata GOTTARDI (Ordinaria f.r. di Diritto del lavoro, Università di Verona; già Eurodeputata)

Alessandra MORETTI (Eurodeputata)

Giorgio ANSELMI (Presidente di Casa Europa di Verona, già Presidente del MFE)

Marco BORRACCETTI (Associato di Diritto dell’Unione europea, UNIBO)

Davide DIVERIO (Ordinario di Diritto dell’Unione europea, UNIMI)

Venera PROTOPAPA (Ricercatrice senior di Diritto del lavoro, UNIVR)

Roberto CIAMBETTI (Presidente del Consiglio Regionale del Veneto e Coordinatore dellaConferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome)

Marzio FAVERO, Giacomo POSSAMAI (Consiglieri regionali del Veneto)

Paolo M. GROSSHOLZ (Responsabile Area Diritto e Politiche UE, Unione-Confcommercio Imprese per l’Italia Milano-Lodi-Monza e Brianza)

Stefano FACCI (Segretario Generale CGIL Verona)

Giampaolo VEGHINI (Segretario Generale CISL Verona)

Modera: Matteo SCOLARI (Giornalista e direttore di Verona Network)

Per saperne di più: https://cde.univr.it/index.php/sfide-in-materia-di-occupazione-e-liberta-di-circolazione-allinterno-dellunione-europea-tra-stress-tests-e-nuove-prospettive/