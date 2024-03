Estravagario Teatro presenta lo spettacolo "Malamore"

Storie che nascono dalla voce diretta delle vittime finalmente libere, in un paradiso popolato da donne e dalla loro energia vitale. Donne che parlano poco e sono state ascoltate poco, ma che ora possono rinascere con la libeertà della scrittura e la follia del teatro. Uno spettacolo di storie, canzoni e musica, per non arrendersi e parlare insieme tra sorelle di tutto il monodo e di tutte le età.

Regia di Tiziana Totolo e Tiziana Leso.

Info e prenotazioni al 3757935344. Ingresso 8 euro posto unico non riservato. Ampio parcheggio gratuito.