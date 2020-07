L'Estate in Piazza a Bussolengo con musica e la 46esima "Mostra delle pesche"

Torna in Piazza XXVI Aprile l'appuntamento annuale con l'Estate in Piazza. Per celebrare le nostre pesche e per vivere insieme l'Estate 2020. Tante le occasioni per divertirsi insieme, tra manifestazioni, mostre di pittura e tanta musica.

Giovedì 30 luglio

Ore 21 - Il Concerto del Corpo bandistico Città di Bussolengo in Piazza XXVI Aprile

Venerdì 31 Luglio

Ore 20 - Profumo di Pesca: cenando in Mazzini. Cena sotto le stelle con menu a base di pesca, accompagnata dalle note del violino di Anna Nash. Biglietti già tutti esauriti!

Ore 22 - Concerto della Tribute Band "Rock is Woman"

Sabato 1 agosto

Ore 21 - Canto Libero: concerto in Omaggio alle canzoni di Battisti & Mogol

Domenica 2 agosto

Ore 10 - Inaugurazione 46esima Mostra delle Pesche in Piazza XXVI Aprile e Corso Mazzini. A seguire premiazioni delle migliori qualità di pesca e del concorso Bussolengo Fiorito.

Ore 10 - 13 - Mostra di Pittura a cura dell'Associazione Artemisia e della Scuola di pittura La Guglia

Ore 12.30 - Aperitivo in Piazza

Ore 21 - Talenti ne l'Arena

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/comunebussolengo/

Evento Facebook