Al Mercato Ortofrutticolo l’esposizione campionaria Valeggio Produce

Venerdi? 6 ottobre 2023, al Mercato Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio, ritorna l’esposizione campionaria Valeggio Produce. Organizzata dall’Associazione Pro Loco Valeggio e dal Comune di Valeggio sul Mincio, questa manifestazione fieristica dedicata all’agricoltura, all’artigianato e al commercio celebra quest’anno la sua ventiduesima edizione. Durante i tre giorni della manifestazione il pubblico potra? visionare presso gli stand dei numerosi espositori macchinari e mezzi agricoli, attrezzi e dispositivi meccanici utili a migliorare le prestazioni e il rendimento del lavoro, impiantistica innovativa, volta ad ottimizzare i consumi energetici, sia della casa che dell’azienda, con un occhio alle fonti rinnovabili e all’ecosostenibilita?.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Agli stand enogastronomici si potranno gustare i piatti della tradizione locale e veronese mentre i Pastifici Artigiani e le Cantine di Valeggio sul Mincio serviranno il meglio dei prodotti tipici valeggiani: Tortellini e vini DOC del territorio. Il programma di questa tre giorni si arricchisce di vari appuntamenti.

Valeggio Produce conta ormai da anni sulla collaborazione e la partecipazione attiva di Coldiretti Verona che propone convegni di approfondimento su temi di particolare attualita? e rilevanza per il mondo agricolo. Giovedi? 5 ottobre il tema sara? “PAC 2023-2027” la nuova legislazione della Politica Agricola Comune, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e il piano strategico nazionale a questa collegato.

Venerdi? 6 ottobre prende ufficialmente il via la prima serata di Valeggio Produce con l’apertura degli stand fieristici e la premiazione di alcuni tra agricoltori, artigiani e commercianti valeggiani, che si sono particolarmente distinti nelle loro attivita?, per meriti e longevita? professionale. E poi si accendono i fornelli e la cucina e? pronta per servire un menu? ricco di specialita? con i cuochi dell’Antica e Rinomata Riseria Ferron, un’eccellenza dell’agroalimentare veronese, conosciuta in tutto il mondo e che testimonia il valore delle produzioni agricole di qualita? e la loro capacita? di farsi icona rappresentativa di un intero territorio. E quindi, risotto all’isolana e altri piatti della tradizione contadina, ideali per scaldare le tavola delle giornate autunnali.

Il pubblico delle serate di Valeggio Produce avra? anche modo di volteggiare sulle note delle tre favolose orchestre che animeranno le serate della fiera: Gigio Valentino, Marea di Cuori e Manuel Martini. Con un occhio al futuro, per ampliare la conoscenza del mondo agricolo, delle sue pratiche e delle sue interconnessioni con la vita quotidiana e crescere consumatori consapevoli in grado di orientarsi nel mercato dell’agroalimentare, Sabato 7 ottobre, Coldiretti Verona ospitera? alcune classi delle scuole medie valeggiane con un laboratorio didattico intitolato “Il mondo delle api”.

Alle 11.30 il momento istituzionale dell’inaugurazione ufficiale, con le autorita? e la visita agli stand espositivi. Domenica, dalle 10 alle 18, i cavallerizzi dell’Azienda Agricola Ranch le Colline propongono delle attivita? dedicata a famiglie e bambini, che potranno ammirare da vicino questi magnifici animali e la loro eleganza. Il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni commenta: «La realizzazione della ventiduesima edizione di Valeggio Produce e? il rinnovarsi di un traguardo importante, che testimonia l’importanza di questa manifestazione per il settore agricolo-produttivo valeggiano. Valeggio Produce si riconferma un’apprezzata vetrina per tante importanti aziende del nostro territorio che hanno saputo rinnovarsi e che si sono dimostrate pronte per fronteggiare le nuove sfide del futuro».