Esplorazione urbana in Veronetta

Geograficamente Veronetta si stende in sinistra Adige ed è divisa in due parti: il dedalo di strade sulla riva del fiume e lo strapiombo del monte Costiglione, quasi una scogliera urbana. Un quartiere nato in dialogo con l’acqua che, oltre alle merci, faceva transitare persone da altri luoghi: queste presenze fin dal Medioevo non hanno cessato di trasformare costantemente il quartiere.

Durante il tour scopriamo i 4 attori (protagonisti e comprimari) di questa trasformazione in atto e indaghiamo:

i monumenti

l'economia

i luoghi del quotidiano

le vite

Un tour che in questo momento storico stimola pensieri e riflessioni sul patrimonio e sull'energia dei nostri quartieri e delle nostre città, alla ricerca di un rinnovato significato della parola "centro".

