Esperienza a cavallo tra vigneti Custoza e colline moreniche

Sei amante degli animali e della natura? Ti aspetta una passeggiata a cavallo, in famiglia, in coppia o con amici per un esperienza unica alla scoperta delle terre del Custoza, un vino bianco dal sapore estremamente morbido e delicato, che viene prodotto nella regione del Veneto, in particolar modo nei comuni di Villafranca di Verona.

In sella ai nostri cavalli attraverseremo le colline Moreniche dove ammireremo i paesaggi mozzafiato di queste meravigliose Terre. Il tour è adatto a tutti a partire dai 14 anni, riserva subito il tuo posto per partecipare a questa bellissima esperienza unica nel suo genere!