Escursione guidata verso un luogo magico e selvaggio: il Vajo Borago

Partendo da Avesa, bellissima frazione a pochi chilometri dal centro di Verona, entreremo in un luogo magico e selvaggio: il Vajo Borago, una forra scavata dalla forza delle acque con pareti verticali imponenti. Il sentiero che in parte percorreremo è il sentiero europeo n. 5. Visiteremo inoltre le antiche cave che si trovano sul Monte Ongarine, ricche di fascino e storia.

Lunghezza: 13 chilometri e 550 metri di dislivello positivo.

Diffficoltà: media. Il sentiero è per escursionisti esperti. Esistono un paio di punti esposti di conseguenza chi soffre di vertigini o teme l'altezza deve evitare questo giro. Le calzature devono avere assolutamente un buon grip.

Ritrovo: ore 9.15 al bar trattoria Al Leon, in Piazza Plebiscito 4, ad Avesa (VR).

Cosa è necessario avere: obbligatori scarpe o scarponcini da montagna, con suola in Vibram o simili con una buona aderenza sui vari tipi di terreno montano; pantaloni lunghi, giacca anti-vento, guanti, berretto, una mantellina in caso di pioggia. Portare acqua, zuccheri e frutta secca. Portatevi uno zaino dove poter aggiungere o togliere indumenti a seconda del momento. Pila frontale, la consiglio sempre nello zaino in caso di sicurezza.

Costo: 20 euro comprensivo di accompagnamento e spiegazioni sui luoghi attraversati. Sotto i 18 anni si paga 10 euro. Posti limitati. L'evento potrà subire delle modificazioni a seconda delle condizioni meteo.

Web: https://www.facebook.com/events/1215600348635764/