Cammina insieme alla Pro Loco di Caprino Veronese: passeggiate per osservare la natura all'insegna del benessere

Sono ripresi gli appuntamenti con le camminate insieme a Pro Loco Caprino Veronese. Pro Loco Caprino Veronese propone ai propri tesserati (tesseramento annuale 10 euro, date e apertura della sede comunicati volta per volta su Facebook) 2 tipologie di camminate. "L'arte di osservare": appuntamenti del weekend, della durata di mezza giornata, con percorsi medio/facili e adatti anche alle famiglie, nel territorio caprinense e oltre;

"Le camminate del martedì": appuntamento settimanale, con partenza alle 14.30 dalla sede in via Sandro Pertini 1, della durata di 2 ore circa, su stradine secondarie, sentieri e vie pedonali nel comune di Caprino Veronese. Camminate a passo lento, che permettono ai partecipanti di immergersi nella natura, all'aria aperta e tenere allenato il corpo per il benessere psico-fisico. Le uscite del weekend sono iniziate sabato 5 febbraio, con un percorso che ha portato i partecipanti (30, numero massimo previsto per consentire di camminare in tranquillità e con il rispetto delle norme anti-Covid) dalla località Pradonego alla malga Montesei.

Il programma di febbraio, prevede:

Domenica 13, con partenza ore 9 sul sentiero C3 " le vie dell'acqua" dalla località S. Martino, verso località Valsecca e fino a Pazzon, alla scoperta del sentiero della val del tasso, recentemente sistemato e ripulito grazie alla disponibilità dei volontari della Pro Loco. Giro ad anello che passa da località Porcino per poi arrivare al Platano dei 100 bersaglieri e al punto di partenza.

Sabato 19, con partenza alle ore 14 dalla sede della Pro Loco, verso il Monte Cimo.

Domenica 27, con partenza ore 9, per un percorso che porterà alla scoperta di punti panoramici a Costermano verso Castion, passando dal borgo antico di San Verolo e nei pressi di Villa Pellegrini Cipolla.

Informazioni e contatti

POSTI LIMITATI. PARTECIPAZIONE GRATUITA, RICHIESTA PRENOTAZIONE E TESSERA PRO LOCO 2022.

Per informazioni e prenotazioni: 328 8237501.

Web: https://www.facebook.com/prolococaprinovr/.