L’intera area dei Monti Lessini è stata popolata sin dall’antichità, quando ancora l’Homo di Neanderthal veniva in questi boschi a cercare rifugio durante le battute di caccia estive. Il percorso si snoda lungo le antichissime vie di comunicazione fondo come il Vajo della Marciora, passando per fitti boschi di faggio e carpino.

Tutto l’itinerario è un susseguirsi di cambiamenti di vegetazione e paesaggi naturali, ma il vero filo conduttore sono le tracce della storia, che sono ancora evidenti lungo questi sentieri.

Escursione al ponte di Veja nei Monti Lessini il 3 settembre 2022

