Escursione al ponte di Veja con aperitivo al tramonto

Con l’arrivo della bella stagione, l’ideale è stare all’aria aperta e perché no, magari anche in compagnia! Faremo una emozionante passeggiata, alla fine della quale potremo ammirare lo spettacolare Ponte di Veja. La lunghezza del percorso è di circa 6 o 7 km e affronteremo un dislivello di 200 m e la difficoltà del nostro itinerario sarà media. Vi consigliamo di indossare un abbigliamento comodo e adatto all’occasione. Non possono mancare dei comodi scarponcini, una giacca a vento e un pile. Ricordate che in montagna la temperatura sarà più bassa! Inoltre, è bene portare con sé qualche snack e dell’acqua.

Il Ponte di Veja è un enorme architrave naturale di roccia, è tra i più grandi d’Europa. Durante il percorso ci addentreremo fra i tra boschi e ci inoltreremo in delle grotte. Una torcia potrebbe esservi utile per scoprire cosa c’è al loro interno! Vedremo canyons e splendide cascate. Saremo immersi in luoghi meravigliosi, dove in epoche lontanissime, abitavano gli uomini preistorici. Termineremo la nostra avventura sorseggiando in compagnia un buon aperitivo.

Orario: il 25 aprile 2022 alle ore 15.45. Rientro previsto per le 19 circa

Ritrovo: Parcheggio in località Ponte di Veja

Durata: 3 ore

Prezzo: 18 euro

La quota comprende: Visita guidata + organizzazione tecnica wind sea travel

La quota non comprende: aperitivo conclusivo e tutto quanto non è stato precedentemente specificato

Tour personalizzabile: Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento

Evento confermato al raggiungimento di 15 partecipanti

Web: https://www.ojeventi.it/prodotto/tour-escursione-ponte-veja/.