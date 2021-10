Baldofestival: "Andiamo alle Malghe" ed "Andar per mostre", due passeggiate sul Baldo e ad Arte Sella

Dopo un'estate densa di eventi, Baldofestival propone un doppio appuntamento domenica 24 ottobre 2021. Il primo appuntamento si chiama “Andiamo alle malghe", una passeggiata naturalistica sul Monte Baldo guidata dai dottori agronomi forestali, Maurizio Peretti e Alessandro Pozzani, l'ultima delle uscite all'aperto che conclude il ciclo delle attivita? estive di Baldofestival.

La passeggiata sara? su facile percorso tra il variopinto foliage autunnale della faggeta, per raggiungere e visitare due delle piu? belle malghe del versante occidentale del Baldo, sa, di proprieta? di Veneto Agricoltura e Malga Cola Lunga, privata, per poi raggiungere Malga Colonei di Pesina, dove vi sara? la sosta per il pranzo.

Per chi vorra?, sara? possibile gustare un piatto unico a base di sapori del Baldo, per il quale sara? richiesto un contributo di 12 euro. La passeggiata, adatta a tutti purche? muniti di scarpe e abbigliamento da montagna, durera? 3 ore circa, su strada sterrata e facili sentieri, con soste per le spiegazioni. Sara? anche necessario essere in regola con la normativa Anti Covid 19. Il rientro e? libero. Info e iscrizioni ai numeri 348 4050052 o 349 6086590.

Il secondo appuntamento della giornata segna l'inizio delle attivita? invernali dell'associazione Baldofestival e la ripresa di questa serie di uscite chiamate “Andar...per mostre”, che riprendono dopo il periodo di interruzione dovuto alla pandemia.

Andar... per mostre e? un’iniziativa che ha avuto origine molti anni fa, grazie ad Annacarla Brunelli e alla prof.ssa Nadia Melotti, ed e? stata ideata per accompagnare un pubblico di appassionati alla visita di mostre, musei e siti di interesse storico/artistico nelle principali citta? del nord Italia. Questa uscita, in pullman privato, sara? dedicata ad Arte Sella, la ormai famosa mostra di arte ambientale del Trentino. Anche per questa attivita? e? necessario essere in possesso di Certificazione Verde per l’accesso al pullman e ai musei.

Per altre informazioni e i contatti per uscita Arte Sella scrivere a baldofestival@baldofestival.org o telefonare a +39 339 130 6669.

