Gli alti pascoli della Lessinia: un'escursione alla scoperta della Valle delle Sfingi

Domenica 5 settembre, dalle ore 10 alle 16: con questa escursione ad anello andremo ad esplorare la parte orientale della Lessinia. Partiremo da Camposilvano, nel comune di Velo Veronese, alla scoperta delle peculiarità che caratterizzano il meraviglioso Parco Naturale della Lessinia, come la Valle delle Sfingi. Un luogo particolarmente suggestivo, così chiamato per via di affioramenti in calcare che nei secoli sono stati erosi, assumendo così un profilo simile alle sfingi.

A segnare l’inizio del nostro percorso sarà la Croce del Gal sulla Via Cara, antica via di transumanza, che ci guiderà lungo la contrada Covel fino al Sengio Rosso. Percorreremo le vaste distese di pascoli che caratterizzano questo meraviglioso territorio. Antichi sentieri battuti per secoli da malgari, boscaioli, contrabbandieri e straordinari panorami, ci regaleranno grandi emozioni. Da qui potremo ammirare anche il Gruppo del Carega. Per chi ha piacere, ci sarà la possibilità di concludere la giornata con una merenda in Malga.



Info tecniche:

Difficoltà: medio-facile

Lunghezza: 10 km

Dislivello: 380 m

Chi Può Partecipare:

Itinerario di livello medio-facile adatto anche alle famiglie con bambini dai 10 anni in su, abituati al cammino.

Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.

Abbigliamento e Attrezzatura:

Consigliamo di vestirsi a strati

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

bastoncini da trekking (per chi li usa)

pranzo al sacco

snack

acqua (1,5 litri)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante

Luogo di ritrovo: Ore 10 al Museo Geopaleontologico, via Camposilvano, 7, 37030 Camposilvano VR - Parcheggio (unico e ad accesso libero) davanti all'ingresso del Museo (Per chi viene da Venezia contattare: 340 6118758).

Quota:

Adulti: 25 euro

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: 12 euro

Bambini fino agli 8 anni compiuti: gratis

La quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

La quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

Chi Accompagnerà:

Adriano Festa - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 049 8791590 o via Whatsapp cell. 366 4895343

o via Whatsapp cell. Tel. 340 6118758 - 349 5805310

- Tramite messaggio su Facebook messenger

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/nmH8UaKKxe4cPfDZ9.

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



Chiusura Iscrizioni entro le 18 di sabato 4 settembre. L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.

Regolamento: l'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura ed accettazione del regolamento che troverete nel form d'iscrizione.

ATTENZIONE - per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID che troverete nel form d'iscrizione. L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...