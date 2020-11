Escursione a Brenzone: tramonto armonico tra gli ulivi del Garda

Avete mai visto il "Baloc tàca via" non molto lontano dal lago di Garda? È un enorme masso sospeso nel vuoto. Vi accompagneremo nella Val Torrente in un paesaggio incredibilmente selvaggio e suggestivo e al ritorno non mancheranno i luoghi dove ammirare il lago e le montagne circostanti vestite dei colori autunnali. Concluderemo tra gli ulivi del Garda con una pratica di respiro e di consapevolezza per raccogliere le ultime luci del giorno e ritrovare un pò di quiete e calma guidati dai suoni armonici delle campane tibetane.

L'escursione richiede un minimo di allenamento alla fatica in quanto alcuni tratti si sviluppano in salita (300 m D+ circa in totale).

Richieste scarpe da trekking, poichè il fondo è ciotoloso e sconnesso. Consigliato l'uso dei bastoncini.

Consigliamo inoltre di portare un telo per sostare sotto gli ulivi e un piumino o copertina per ammirare il tramonto senza sentire troppo freddo.

Informazioni e contatti

Escursione confermata con min 10 persone. Costo a persona: 20 euro.

Web: https://www.facebook.com/equipenaturaguide/

Evento Facebook