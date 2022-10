Escursione guidata a spasso con la fisioterapista in Lessinia da Sant'Andrea a Sprea di Badia Calavena

Escursione guidata tra i boschi e le contrade cimbre di Badia Calavena alla scoperta delle erbe officinali di Sprea di Badia Calavena. Inoltre la Fisioterapista e osteopata Paola Benedetti ci accompagnerà per tutta l'escursione dando consigli su come prendersi cura del proprio corpo con il movimento, migliorando la postura e lo stile di vita facendo esercizi pratici. Tutto ciò renderà più leggero e funzionale il cammino. Avrete informazioni su temi e problematiche legate al trekking: dolori frequenti, gestione del carico dell'apparato scheletrico.

Ritrovo : ore 9.45 al parcheggio del cimitero di Sant'Andrea di Badia Calavena (VR)

PRANZO AL SACCO O AL BAR LOCALE

Lunghezza: circa 11 km

Dislivello: 300 m circa

Difficoltà: E

Costi: 15 euro adulti e 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni

POSTI LIMITATI

ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Adeguato alla stagione: a strati, scarponcini da montagna (meglio alti alle caviglie e con una buona aderenza su vari tipi di terreno), giacca anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo.

Per prenotazioni e per maggiori informazioni su costi e percorso contattare entro venerdì sera precedente l'escursione: Guida Ambientale Escursionistica Simona Boseggia (socia Aigae e iscritta al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche N. VE172).

Tel.: 388.638 3495 anche con whatsapp dalle ore 16 alle ore 19 , in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile o via email turismonaturalisticorurale@gmail.com.