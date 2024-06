Escursione nella foresta di Giazza ascoltando la musica delle piante

Escursione guidata lungo i sentieri che attraversano la Foresta di Giazza tra la provincia di Verona e Trento. Durante l'escursione ammireremo le splendide fioriture, tra cui diverse orchidee selvatiche, e ascolterete la meravigliosa musica che generano le piante grazie ad uno strumento particolare.

Programma

Ritrovo: ore 14,45. Il punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione

Portare qualche snack e acqua

Caratteristiche tecniche escursione

Dislivello in salita: 250 m circa

Difficoltà: E

Lunghezza: circa 6 km

Abbigliamento

Adeguato ad un’escursione alla stagione: scarponi da trekking, giacca anti vento e pioggia, berretto ecc

Costi escursione: 15 euro adulti, 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni. Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare: Guida Ambientale Escursionista Simona. Tel. 388.638 3495 anche con whatsapp, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile oppure inviando email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com.

Il programma può essere variato in base a condizioni meteo e del percorso.